Les chauves-souris, crespin, Crespin

Informations pratiques

Les chauves-souris Samedi 29 août, 20h30 crespin Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T20:30:00+02:00 – 2026-08-29T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T20:30:00+02:00 – 2026-08-29T23:00:00+02:00

Qui sont les chauves-souris ? S’accrochent-elles vraiment dans les cheveux ? Sont-elles comparables à des vampires ? Beaucoup de légendes circulent sur les chauves-souris. En une soirée, démêlez le vrai du faux sur ces reines de la nuit qui ne manqueront pas de vous émerveiller. En salle puis sur le terrain.

Tenue adaptée à la météo, chaussures de marche, lampe frontale ou de poche.

Public : public familial, enfants à partir de 7 ans

Date : le Samedi 29 août 2026

Horaires : 20h30-23h00

Lieu : Crespin

crespin crespin Crespin 59154 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/les-chauves-souris-1772473837 »}]

En une soirée, démêlez le vrai du faux sur ces reines de la nuit qui ne manqueront pas de vous émerveiller. En salle puis sur le terrain.