Les chauves-souris, crespin, Crespin
samedi 29 août 2026 · crespin · Crespin
Informations pratiques
Les chauves-souris Samedi 29 août, 20h30 crespin Nord
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T20:30:00+02:00 – 2026-08-29T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T20:30:00+02:00 – 2026-08-29T23:00:00+02:00
Qui sont les chauves-souris ? S’accrochent-elles vraiment dans les cheveux ? Sont-elles comparables à des vampires ? Beaucoup de légendes circulent sur les chauves-souris. En une soirée, démêlez le vrai du faux sur ces reines de la nuit qui ne manqueront pas de vous émerveiller. En salle puis sur le terrain.
Tenue adaptée à la météo, chaussures de marche, lampe frontale ou de poche.
Public : public familial, enfants à partir de 7 ans
Date : le Samedi 29 août 2026
Horaires : 20h30-23h00
Lieu : Crespin
crespin crespin Crespin 59154 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/les-chauves-souris-1772473837 »}]
En une soirée, démêlez le vrai du faux sur ces reines de la nuit qui ne manqueront pas de vous émerveiller. En salle puis sur le terrain.