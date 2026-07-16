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Les chauves-souris, des animaux incompris, Le Grand Couvert de la Forêt de Lespinasse, Vivans

vendredi 11 septembre 2026 · Le Grand Couvert de la Forêt de Lespinasse · Vivans

Les chauves-souris, des animaux incompris, Le Grand Couvert de la Forêt de Lespinasse, Vivans

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
Le Grand Couvert de la Forêt de Lespinasse
Adresse
42310 Vivans
Ville
42310 Vivans
Département
Loire
Tarif
Gratuit, sur inscription

Les chauves-souris, des animaux incompris Vendredi 11 septembre, 19h30 Le Grand Couvert de la Forêt de Lespinasse Loire

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T19:30:00+02:00 – 2026-09-11T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-11T19:30:00+02:00 – 2026-09-11T21:30:00+02:00

Reines de la nuit ou vampires ? Elles s’accrochent dans les cheveux ? Toujours prêtes à boire notre sang ?
A l’occasion de la nuit de la chauve-souris, démêlez le vrai du faux au travers d’activités ludiques et d’une présentation en salle avant d’aller à leur rencontre dans la forêt de Lespinasse.
Activité familiale à partir de 6 ans.

Le Grand Couvert de la Forêt de Lespinasse 42310 Vivans Vivans 42310 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.loire.fr/jcms/lw_1442703/en/les-rendez-vous-nature-des-animations-pour-tous »}]
Découvrez les idées reçues sur les chauves-souris, bien éloignées de la réalité.

Murin sp © Henri Colomb