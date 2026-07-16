Les chauves-souris, des animaux incompris, Le Grand Couvert de la Forêt de Lespinasse, Vivans

vendredi 11 septembre 2026 · Le Grand Couvert de la Forêt de Lespinasse · Vivans

Informations pratiques

Les chauves-souris, des animaux incompris Vendredi 11 septembre, 19h30 Le Grand Couvert de la Forêt de Lespinasse Loire

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T19:30:00+02:00 – 2026-09-11T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-11T19:30:00+02:00 – 2026-09-11T21:30:00+02:00

Reines de la nuit ou vampires ? Elles s’accrochent dans les cheveux ? Toujours prêtes à boire notre sang ?

A l’occasion de la nuit de la chauve-souris, démêlez le vrai du faux au travers d’activités ludiques et d’une présentation en salle avant d’aller à leur rencontre dans la forêt de Lespinasse.

Activité familiale à partir de 6 ans.

Le Grand Couvert de la Forêt de Lespinasse 42310 Vivans Vivans 42310 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.loire.fr/jcms/lw_1442703/en/les-rendez-vous-nature-des-animations-pour-tous »}]

Découvrez les idées reçues sur les chauves-souris, bien éloignées de la réalité.

Murin sp © Henri Colomb