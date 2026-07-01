Les chauves-souris du Tranger, Le Tranger, Le Tranger
samedi 4 juillet 2026 · Le Tranger
Informations pratiques
Les chauves-souris du Tranger Samedi 4 juillet, 20h00 Le Tranger Indre
Gratuit, inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00
Cette soirée débutera par une présentation en salle des chauves-souris, puis nous nous rendrons dans les Caves du Tranger, anciennes champignonnières aujourd’hui utilisées comme lieu d’hivernage pour plusieurs centaines de chauves-souris, soit plus de la moitié des populations hivernantes de l’Indre.
Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription (Le Tranger)
Réservation obligatoire, nombre de place limité : www.cen-centrevaldeloire puis : rubrique « Les rendez-vous nature > calendrier des événements ou 02 48 83 00 28.
Prévoir lampe de poche
Le Tranger 36700 Le Tranger Le Tranger 36700 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 48 83 00 28 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cen-centrevaldeloire.org/calendrier-des-evenements/ »}] [{« link »: « http://www.cen-centrevaldeloire »}]
Soirée dédiée aux chauves-souris du Tranger
Cen Centre-Val de Loire
À voir aussi à Le Tranger (Indre)
- Nuit de la chauve-souris Le Tranger 4 juillet 2026