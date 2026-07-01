Les chauves-souris du Tranger, Le Tranger, Le Tranger

Informations pratiques

Les chauves-souris du Tranger Samedi 4 juillet, 20h00 Le Tranger Indre

Gratuit, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

Cette soirée débutera par une présentation en salle des chauves-souris, puis nous nous rendrons dans les Caves du Tranger, anciennes champignonnières aujourd’hui utilisées comme lieu d’hivernage pour plusieurs centaines de chauves-souris, soit plus de la moitié des populations hivernantes de l’Indre.

Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription (Le Tranger)

Réservation obligatoire, nombre de place limité : www.cen-centrevaldeloire puis : rubrique « Les rendez-vous nature > calendrier des événements ou 02 48 83 00 28.

Prévoir lampe de poche

Le Tranger 36700 Le Tranger Le Tranger 36700 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 48 83 00 28 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cen-centrevaldeloire.org/calendrier-des-evenements/ »}] [{« link »: « http://www.cen-centrevaldeloire »}]

Soirée dédiée aux chauves-souris du Tranger

Cen Centre-Val de Loire