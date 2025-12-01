Les Chavans chantent Noël Le Veurdre
Les Chavans chantent Noël Le Veurdre dimanche 14 décembre 2025.
Les Chavans chantent Noël
Eglise Le Veurdre Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-12-14 18:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Comme chaque année, les Chavans chantent la fleur des noëls , les plus beaux noëls populaires du centre de la France, avec un choeur de 40 personnes en costume traditionnel est accompagné par l’harmonium, la vielle, les flûtes et les cornemuses.
Eglise Le Veurdre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 02 49 89
English :
As every year, the Chavans sing la fleur des noëls , the most beautiful popular noëls of central France, with a 40-strong choir in traditional costume, accompanied by harmonium, hurdy-gurdy, flutes and bagpipes.
German :
Wie jedes Jahr singen die Chavans la fleur des noëls , die schönsten volkstümlichen Weihnachtslieder aus Zentralfrankreich. Ein 40-köpfiger Chor in traditioneller Kleidung wird von Harmonium, Drehleier, Flöten und Dudelsäcken begleitet.
Italiano :
Come ogni anno, i Chavan cantano la fleur des noëls , i più bei canti natalizi popolari della Francia centrale, con un coro di 40 elementi in costume tradizionale, accompagnati da armonium, ghironda, flauti e cornamuse.
Espanol :
Como cada año, los Chavans cantan la fleur des noëls , los villancicos populares más bellos del centro de Francia, con un coro de 40 personas ataviadas con trajes tradicionales, acompañadas por el armonio, la zanfona, las flautas y las gaitas.
