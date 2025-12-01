Les Chavans chantent Noël

Eglise Le Veurdre Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 18:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Comme chaque année, les Chavans chantent la fleur des noëls , les plus beaux noëls populaires du centre de la France, avec un choeur de 40 personnes en costume traditionnel est accompagné par l’harmonium, la vielle, les flûtes et les cornemuses.

.

Eglise Le Veurdre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 02 49 89

English :

As every year, the Chavans sing la fleur des noëls , the most beautiful popular noëls of central France, with a 40-strong choir in traditional costume, accompanied by harmonium, hurdy-gurdy, flutes and bagpipes.

German :

Wie jedes Jahr singen die Chavans la fleur des noëls , die schönsten volkstümlichen Weihnachtslieder aus Zentralfrankreich. Ein 40-köpfiger Chor in traditioneller Kleidung wird von Harmonium, Drehleier, Flöten und Dudelsäcken begleitet.

Italiano :

Come ogni anno, i Chavan cantano la fleur des noëls , i più bei canti natalizi popolari della Francia centrale, con un coro di 40 elementi in costume tradizionale, accompagnati da armonium, ghironda, flauti e cornamuse.

Espanol :

Como cada año, los Chavans cantan la fleur des noëls , los villancicos populares más bellos del centro de Francia, con un coro de 40 personas ataviadas con trajes tradicionales, acompañadas por el armonio, la zanfona, las flautas y las gaitas.

L’événement Les Chavans chantent Noël Le Veurdre a été mis à jour le 2025-11-13 par Office du tourisme de Moulins & sa région