Les Chavans chantent Noël Saint-Ennemond
Les Chavans chantent Noël Saint-Ennemond samedi 29 novembre 2025.
Les Chavans chantent Noël
Eglise Saint-Ennemond Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 18:30:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Comme chaque année, les Chavans chantent la fleur des noëls , les plus beaux noëls populaires du centre de la France, avec un choeur de 40 personnes en costume traditionnel est accompagné par l’harmonium, la vielle, les flûtes et les cornemuses.
.
Eglise Saint-Ennemond 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 79 76 21
English :
As every year, the Chavans sing la fleur des noëls , the most beautiful popular noëls of central France, with a 40-strong choir in traditional costume, accompanied by harmonium, hurdy-gurdy, flutes and bagpipes.
German :
Wie jedes Jahr singen die Chavans la fleur des noëls , die schönsten volkstümlichen Weihnachtslieder aus Zentralfrankreich. Ein 40-köpfiger Chor in traditioneller Kleidung wird von Harmonium, Drehleier, Flöten und Dudelsäcken begleitet.
Italiano :
Come ogni anno, i Chavan cantano la fleur des noëls , i più bei canti natalizi popolari della Francia centrale, con un coro di 40 elementi in costume tradizionale, accompagnati da armonium, ghironda, flauti e cornamuse.
Espanol :
Como cada año, los Chavans cantan la fleur des noëls , los villancicos populares más bellos del centro de Francia, con un coro de 40 personas ataviadas con trajes tradicionales, acompañadas por el armonio, la zanfona, las flautas y las gaitas.
L’événement Les Chavans chantent Noël Saint-Ennemond a été mis à jour le 2025-11-05 par Office du tourisme de Moulins & sa région