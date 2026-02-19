Les Cheminées du Rock Limoges

Les Cheminées du Rock

41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Les Cheminées du Rock, festival de Saillat-sur-Vienne, ont décidé de commencer cette nouvelle année en proposant une une soirée explosive à Limoges. Vous pourrez découvrir les talents de trois groupes néo-aquitains Lizzard (rock progressif), Nothing Lasts (hardcore punk) et Emprise (punk, post-hardcore).

Petite restauration et buvette sur place. Les concerts sont sans réservation et à entrée participative. Informations complémentaires auprès des organisateurs (en lien). .

41 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 24 83 leschemineesdurock@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

