Les chemins arides Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-21 19:00 – 20:30

Gratuit : non Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Projection du documentaire suivi d’un échange avec le réalisateur LES CHEMINS ARIDESRéalisation : Arnaud Khayadjanian / France / 2015Durée : 1hArnaud Khayadjanian débute sa carrière en 2012 en réalisant Les Horizons perdus, un court-métrage salué par la critique, sélectionné et primé dans vingt-deux festivals internationaux. Deux ans plus tard, il poursuit avec Bad Girl, l’adaptation audacieuse d’une pièce de théâtre. En septembre 2015, il signe son tout premier film documentaire, Les Chemins arides.Ce documentaire saisissant nous embarque dans l’intimité d’un périple à travers l’Anatolie. En marchant sur les pas de son arrière-grand-père, rescapé du génocide des Arméniens, le réalisateur – scénariste, acteur et cinéaste français d’origine arménienne – tente de percevoir les strates du temps dans les paysages arides de la vallée de Kemah. Avec sensibilité et justesse, il transforme un tableau, des rencontres et des témoignages familiaux en un récit vibrant de mémoire.Les Chemins arides explore aussi l’histoire méconnue des « Justes », ces anonymes qui, en 1915, ont eu le courage de sauver des vies au péril de la leur.Un film profondément humain, entre quête personnelle et mémoire collective.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr