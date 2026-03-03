Les Chemins de Cabrel l’auditorium de Bergerac Bergerac

Les Chemins de Cabrel

l'auditorium de Bergerac 24 Boulevard Henri Sicard Bergerac Dordogne

2026-03-14

Porté par Sam Ferrando et Jacques Anidjar, ce projet propose une immersion sensible et vivante dans les chansons de Francis Cabrel, avec un souci constant de transmettre au public l’émotion et la poésie des textes.

Biographies des artistes

Sam Ferrando

Révélée par The Voice, Sam Ferrando s’impose par la chaleur et l’émotion de sa voix. Son interprétation habite la scène avec sensibilité et puissance, touchant le public par sa sincérité et sa générosité. Elle a participé à de nombreux projets musicaux, collaborant avec des artistes locaux et nationaux, et s’attache à transmettre la poésie et l’intensité des chansons qu’elle interprète.

Jacques Anidjar

Musicien expérimenté, Jacques Anidjar est reconnu pour sa créativité et sa rigueur. Son parcours est marqué par de nombreuses collaborations et projets divers, lui permettant d’apporter une lecture musicale vivante et précise sur scène. .

l'auditorium de Bergerac 24 Boulevard Henri Sicard Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

