Les chemins de Chatu Ensemble Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet

Les chemins de Chatu

Ensemble Charles Bringuier 14 Place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme

Début : 2026-03-29 08:00:00

fin : 2026-03-29 12:00:00

2026-03-29

Le club vous donne rendez-vous pour la prochaine édition des Chemins de Chatu ! Trois parcours vous sont proposés ainsi que deux parcours enfants. Cet événement solidaire soutient l’association Coala 26 et mettra en lumière Mars Bleu.

Ensemble Charles Bringuier 14 Place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 14 32 25 alpizancon@gmail.com

English :

The club invites you to the next edition of the Chemins de Chatu! Three trails and two children’s trails are on offer. This solidarity event supports the Coala 26 association and will highlight Mars Bleu.

