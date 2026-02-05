Les chemins de Chatu Ensemble Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet
Les chemins de Chatu Ensemble Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet dimanche 29 mars 2026.
Les chemins de Chatu
Ensemble Charles Bringuier 14 Place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme
Début : 2026-03-29 08:00:00
fin : 2026-03-29 12:00:00
2026-03-29
Le club vous donne rendez-vous pour la prochaine édition des Chemins de Chatu ! Trois parcours vous sont proposés ainsi que deux parcours enfants. Cet événement solidaire soutient l’association Coala 26 et mettra en lumière Mars Bleu.
Ensemble Charles Bringuier 14 Place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 14 32 25 alpizancon@gmail.com
The club invites you to the next edition of the Chemins de Chatu! Three trails and two children’s trails are on offer. This solidarity event supports the Coala 26 association and will highlight Mars Bleu.
L’événement Les chemins de Chatu Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-02-05 par Valence Romans Tourisme