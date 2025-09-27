Les chemins de fer de Puisaye-Forterre au début du XXème siècle Vau de La Chapelle Pourrain
Les chemins de fer de Puisaye-Forterre au début du XXème siècle Vau de La Chapelle Pourrain samedi 27 septembre 2025.
Les chemins de fer de Puisaye-Forterre au début du XXème siècle
Vau de La Chapelle Bibliothèque Pourrain Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 16:00:00
fin : 2025-09-27 18:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Conférence Les chemins de fer de Puisaye-Forterre au début du XXème siècle, par Claude GARINO et le Club de Cartophilie de l’Yonne .
Vau de La Chapelle Bibliothèque Pourrain 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 72 66 51 bibliotheque.pourrain@gmail.com
English : Les chemins de fer de Puisaye-Forterre au début du XXème siècle
German : Les chemins de fer de Puisaye-Forterre au début du XXème siècle
Italiano :
Espanol :
L’événement Les chemins de fer de Puisaye-Forterre au début du XXème siècle Pourrain a été mis à jour le 2025-09-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !