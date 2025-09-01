Les chemins de la Guerre de Cent ans Le Blanc

Les chemins de la Guerre de Cent ans Le Blanc lundi 1 septembre 2025.

Les chemins de la Guerre de Cent ans

Château Naillac Le Blanc Indre

Tarif : 4.1 – 4.1 – EUR

4.1

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-01 14:00:00

fin : 2025-09-30 18:00:00

Date(s) :

2025-09-01 2025-10-01

Les chemins de la Guerre de Cent Ans », son histoire, ses châteaux et le nouveau sentier de Grande Randonnée le GR ® 100 en Berry.

L’exposition Les chemins de la guerre de Cent Ans vous conduira au cœur de l’histoire médiévale au centre de la France pendant le conflit, en parcourant le projet élaboré depuis cinq ans sur 450 Km entre Montluçon et Poitiers par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Venez découvrir le GR®100, dernier né des sentiers de grande randonnée, qui dévoilera son tracé cette année et vous permettra de partir à la rencontre de nombreux sites historiques associés à la Guerre de Cent Ans. 4.1 .

Château Naillac Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 25 20 ecomusee.brenne@wanadoo.fr

English :

Back to the land. Village architecture and model farms in 19th-century Indre.

German : Die Pfade des Hundertjährigen Krieges

Die Rückkehr zum Land. Dorfarchitektur und Modellbauernhöfe im Indre des 19. Jahrhunderts.

Italiano :

Ritorno alla terra. Architettura dei villaggi e fattorie modello nell’Indre del XIX secolo.

Espanol :

De vuelta a la tierra. Arquitectura rural y granjas modelo en el Indre del siglo XIX.

L’événement Les chemins de la Guerre de Cent ans Le Blanc a été mis à jour le 2025-07-24 par Destination Brenne