les chemins de la Résistance à Valréas visite guidée par le comité de Valréas de l’ANACR Déambulation en centre-ville Valréas

Déambulation en centre-ville Valréas
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 12:30:00
2025-09-20
Retrouver à travers la visite de lieux emblématiques la mémoire des groupes de Résistantes et Résistants de Valréas
Déambulation en centre-ville Centre Ville Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 6 45 30 04 60 chris.vard@orange.fr
English :
Rediscover the memory of Valréas’ Resistance groups through visits to emblematic sites
German :
Durch den Besuch symbolträchtiger Orte die Erinnerung an die Gruppen von Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfern aus Valréas wiederfinden
Italiano :
Riscoprire la memoria dei gruppi di combattenti della Resistenza a Valréas visitando i luoghi emblematici
Espanol :
Redescubra la memoria de los grupos de combatientes de la Resistencia en Valréas visitando lugares emblemáticos
