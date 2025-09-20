les chemins de la Résistance à Valréas visite guidée par le comité de Valréas de l’ANACR Déambulation en centre-ville Valréas

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:30:00

2025-09-20

Retrouver à travers la visite de lieux emblématiques la mémoire des groupes de Résistantes et Résistants de Valréas

Déambulation en centre-ville Centre Ville Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 45 30 04 60 chris.vard@orange.fr

Rediscover the memory of Valréas’ Resistance groups through visits to emblematic sites

Durch den Besuch symbolträchtiger Orte die Erinnerung an die Gruppen von Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfern aus Valréas wiederfinden

Riscoprire la memoria dei gruppi di combattenti della Resistenza a Valréas visitando i luoghi emblematici

Redescubra la memoria de los grupos de combatientes de la Resistencia en Valréas visitando lugares emblemáticos

