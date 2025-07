Les chemins de l’école Maison des familles et des associations Marseille

Groupe de 15 jeunes de 9-11 ans. Travail à travers du papiers épais, peinture, crayons, ciseaux, magazines, colle, pinceaux, fil alu, cartons, boîtes, ficelles, pochoirs/lettrages et beaucoup d’objets de récupération.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-28T09:00:00 – 2025-07-28T11:00:00

Fin : 2025-08-06T09:00:00 – 2025-08-06T11:00:00

L’idée est d’explorer le trajet quotidien comme un espace de vie, de traces et de récits.

À travers une série d’ateliers mêlant peinture, écriture, collage, observation et collecte, nous construirons ensemble une cartographie sensible de ce chemin : une œuvre collective faite de mots, d’images, d’empreintes et de liens.

Le projet se déploiera en 8 à 10 séances, avec la possibilité d’une restitution finale pour la dernière séance.

Séances 1-2 : Présentation du projet, échanges avec les enfants, premières explorations (peinture, dessins, cartes imaginaires).

Séances 3-4 : Sortie (si possible) pour collecter des traces : empreintes, textures, photos, frottages.

Séances 5-6 : Jeux collectifs (cadavres exquis dessinés et écrits), création de mosaïques d’images et de mots.

Séances 7-8 : Collages, fabrication de cartes sensibles mêlant textes et images.

Séances 9-10 : Finalisation des œuvres : grande carte collective + fils d’écriture dans l’espace / mise en place de l’exposition.

Maison des familles et des associations Av. Salvador Allende, 13014 Marseille Marseille 13014 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

