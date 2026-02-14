Les Chemins de l’Ecureuil!, 59740 Liessies, France, Liessies

Les Chemins de l’Ecureuil! Mercredi 13 mai, 16h00 59740 Liessies, France Nord

Tarifs : Tarif unique 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T16:00:00+02:00 – 2026-05-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-13T16:00:00+02:00 – 2026-05-13T18:00:00+02:00

Venez sur « Les Chemins de l’Ecureuil », découvrir Liessies et ses espaces boisés, où se cachent quelques trésors de la nature! Une animation ludique et pédagogique pour découvrir les secrets des écureuils. Où habitent-ils? Que mangent-ils? Ont ils des supers pouvoirs, comme nous?

Durée : 2h

Activité organisée par Nathalia – Animatrice sensorielle Nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/les-secrets-des-ecureuils-8346

Partons à la découverte des écureuils! Nature Sortie nature