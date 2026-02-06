LES CHEMINS DE TRAVERSE 3ÈME ÉDITION Jacou

LES CHEMINS DE TRAVERSE 3ÈME ÉDITION

2 Place des Écoles Jacou Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Le samedi 14 février, la Ville de Jacou propose aux petits comme aux grands une balade ludique sous forme de jeu de piste, organisée en partenariat avec la MJC de Jacou, Vertueux et l’association Histoire et Patrimoine.

Pour cette nouvelle édition, deux parcours inédits invitent à découvrir la commune autrement, en empruntant des chemins piétonniers parfois méconnus, au cœur des pinèdes et de la biodiversité locale.

Un livret de jeu, remis au point de départ, accompagne les participants tout au long du parcours, avec des jeux, des quiz et des anecdotes accessibles à tous les âges.

Le départ se fait librement entre 10h et 11h30 devant la mairie.

D’une durée d’environ une heure pour une distance d’environ 2,5 km, ces itinéraires sont adaptés aux familles.

Chacun pourra choisir entre une boucle de 2,6 km ou un parcours de 2,5 km menant à l’arrêt de tram.

Une sortie conviviale et ludique pour (re)découvrir Jacou autrement. .

2 Place des Écoles Jacou 34830 Hérault Occitanie +33 4 67 55 88 55

English :

On Saturday February 14, the town of Jacou is offering young and old alike a fun treasure hunt, organized in partnership with the MJC de Jacou, Vertueux and the association Histoire et Patrimoine.

