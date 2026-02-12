Les Chemins des Cloîtres Rue Saint-Exupéry Lencloître
Rue Saint-Exupéry Parc du Pontreau Lencloître Vienne
Course nature 9km
Trails 15 et 25 kms
Courses enfant 900 m et 2700 m
Randonnées départ libre 10 et 15 km .
