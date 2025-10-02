Les chemins du fer Musée Hèbre Rochefort

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime

Découvrez un pan méconnu de l’histoire urbaine de Rochefort avec l’aventure et l’épopée du métal dans l’architecture dès le début du XIXème.

English : The railway tracks

Discover a little-known part of Rochefort’s urban history with the adventure and epic story of metal in architecture from the early 19th century onwards.

German : Die Wege der Eisenbahn

Entdecken Sie einen wenig bekannten Teil der Stadtgeschichte von Rochefort mit dem Abenteuer und dem Epos des Metalls in der Architektur seit Beginn des 19. Jahrhunderts.

Italiano :

Scoprite una parte poco conosciuta della storia urbana di Rochefort: l’avventura e l’epopea del metallo nell’architettura dell’inizio del XIX secolo.

Espanol :

Descubra una parte poco conocida de la historia urbana de Rochefort: la aventura y la epopeya del metal en la arquitectura de principios del siglo XIX.

