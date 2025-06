Seine-et-Marne

Les chemins du Vaisseau – Atelier « Bolides » – Collectif Bolides Lundi 7 juillet, 14h00 Centre de loisirs Chaumes-en-Brie Seine-et-Marne

Atelier gratuit, 15 places disponibles réservées aux enfants du Centre de loisirs de Chaumes-en-brie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-07T14:00:00 – 2025-07-07T16:30:00

Fin : 2025-07-07T14:00:00 – 2025-07-07T16:30:00

L’été approche et, à cette occasion, le collectif Bolides propose un temps fort artistique sur les territoires de la Brie des Rivières, des Châteaux et des Portes Briardes !

En s’appuyant sur leur spectacle « Bolides », le collectif propose aux enfants du centre de loisirs de Chaumes-en-brie d’explorer différentes manières de créer des tableaux physiques collectivement. Ils travailleront sur les notions d’écoute, de choralité et de contrepoint grâce à des initiations au théâtre gestuel et dansé.

Cet événement est porté par le Vaisseau – Compagnie Vertical Détour en partenariat avec la Communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux.

Centre de loisirs Chaumes-en-Brie Chemin de l’Abbaye, 77390 Chaumes-en-Brie Chaumes-en-Brie 77390 Seine-et-Marne Île-de-France

Les chemins du Vaisseau

©Jean-Claude Kagan