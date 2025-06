Les chemins du Vaisseau – « BLOUM » – Collectif Bolides Centre de réadaptation de Coubert Coubert 12 juillet 2025 14:00

Les chemins du Vaisseau – « BLOUM » – Collectif Bolides Samedi 12 juillet, 14h00, 15h30 Centre de réadaptation de Coubert Seine-et-Marne

Spectacle gratuit sur réservation, 30 places par représentation

Début : 2025-07-12T14:00:00 – 2025-07-12T14:30:00

Fin : 2025-07-12T15:30:00 – 2025-07-12T16:00:00

Bloum est un spectacle déambulatoire, créé pour les coulisses, les halls de gare, les cages d’escaliers et les bureaux administratifs, des lieux que le public ne regarde jamais. Des lieux qui a priori ne font pas théâtre, parce que ce sont des lieux de passages, ou des lieux à côté.

Dans une atmosphère étrange et surprenante, proche de l’univers des albums de Claude Ponti, le public suit un·e guide qui le mène de tableau en tableau, de l’intime au merveilleux. Il fait un voyage physique à l’intérieur d’un conte.

Tout public / 30 min

Cet événement est porté par le Vaisseau – Compagnie Vertical Détour en partenariat avec la Communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux.

Centre de réadaptation de Coubert D96 – route de Liverdy 77170 Coubert Coubert 77170 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « alexia.rubillon@verticaldetour.fr »}] Centre de Réadaptation de Coubert est un établissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) du Groupe UGECAM. Accueillant un large public, ce centre a pour vocation de développer une offre de santé répondant aux besoins de personnes (adultes, personnes âgées…) en recherche d’autonomie, suite à un problème de santé. Sa finalité est donc de soigner, réadapter, réinsérer, socialiser les personnes accueillies afin de permettre leur retour, leur maintien ou leur orientation vers un lieu de vie, de formation, d’étude ou de travail adapté à leur problématique de santé.

Les chemins du Vaisseau

©Juliette Frenay