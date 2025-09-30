LES CHEMINS DU VIVANT SUPERBEMARCHÉ 2 Montpellier

Place de la Comédie Montpellier

Début : 2025-09-30

fin : 2025-11-09

2025-09-30

Aliment = Terre designs et fictions au service de la transformation de nos systèmes alimentaires. , est la deuxième exposition présentée par la fenêtre dans son nouvel espace dans le bâtiment de l’Opéra Comédie.

Aliment = Terre designs et fictions au service de la transformation de nos systèmes alimentaires. , est la deuxième exposition présentée par la fenêtre dans son nouvel espace dans le bâtiment de l’Opéra Comédie.

L’exposition rassemblera des créations plastiques, des formes diverses de design graphique (cartes, logos, campagnes d’affichage …) de fictions (documentaires, publicités, dessin animé) et relaiera des expérimentations sociales et de transformation de nos pratiques et consommations .

Elle évoquera, par ces biais, la plupart des grands enjeux contemporains liés à l’alimentation, à la fois victime et cause du dérèglement climatique nouvelles géopolitiques liées aux pénuries, sécurité alimentaire, préservation de la biodiversité, véganisme, gaspillage, démocratie alimentaire, etc.

Superbemarché 2 est inscrite dans la programmation de L’événement 25 Les chemins du vivant , portée par l’association M28, qui a œuvré à la candidature de Montpellier-Sète et de leurs partenaires au titre de Capitale européenne de la culture pour 2028.

L’exposition est également un écho à celle qui actuellement présentée par le Musée International des Arts Modestes (MIAM) Superbemarché , appuyé sur des collections de papiers d’emballage d’agrumes. .

Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@la-fenetre.com

English :

« Superbemarché 2.

Aliment = Terre designs et fictions au service de la transformation de nos systèmes alimentaires », is the second exhibition presented by the window in its new space in the Opéra Comédie building.

German :

« Superbemarché 2.

Lebensmittel = Erde: Designs und Fiktionen im Dienste der Transformation unserer Nahrungsmittelsysteme », ist die zweite Ausstellung, die das Fenster in seinen neuen Räumlichkeiten im Gebäude der Opéra Comédie präsentiert.

Italiano :

« Superbemarché 2.

Aliment = Terre: designs et fictions au service de la transformation de nos systèmes alimentaires », è la seconda mostra presentata dallo sportello nel suo nuovo spazio nell’edificio dell’Opéra Comédie.

Espanol :

« Superbemarché 2.

Aliment = Terre designs et fictions au service de la transformation de nos systèmes alimentaires », es la segunda exposición que presenta el escaparate en su nuevo espacio del edificio de la Opéra Comédie.

