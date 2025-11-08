Les Chéri·e Chéri·e en concert Café Les Voyageurs Lanvéoc

Les Chéri·e Chéri·e en concert

Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal ar Groas Lanvéoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Maude et Juliette alias les Chéri·e Chéri·e, revisitent avec humour et poésie accompagnées au violoncelle, les chansons d’amour. Un répertoire bien connu opéré à coeur ouvert pour un concert plein de joie. .

Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal ar Groas Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne

