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Les chevalets brivistes (Halle Brassens) Brive-la-Gaillarde

dimanche 27 septembre 2026 · Brive-la-Gaillarde

Les chevalets brivistes (Halle Brassens) Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Brive-la-Gaillarde

Les chevalets brivistes (Halle Brassens)

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Organisé par les Peintres du Pays de Brive.
Peintures, sculptures et carnets de voyage.
De 10 à 18h.
Entrée libre.   .

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 69 45 23 

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English : Les chevalets brivistes (Halle Brassens)

L’événement Les chevalets brivistes (Halle Brassens) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-09-09 par Brive Tourisme

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