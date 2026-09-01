AGENDA · Brive-la-Gaillarde
Les chevalets brivistes (Halle Brassens) Brive-la-Gaillarde
dimanche 27 septembre 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Les chevalets brivistes (Halle Brassens)
Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Organisé par les Peintres du Pays de Brive.
Peintures, sculptures et carnets de voyage.
De 10 à 18h.
Entrée libre. .
Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 69 45 23
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English : Les chevalets brivistes (Halle Brassens)
L’événement Les chevalets brivistes (Halle Brassens) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-09-09 par Brive Tourisme
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