« Les Chevaliers de la Table Ronde » par la Cie La Toison d’Or

Château Lacapelle-Marival Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Participation libre

Début : 2025-07-21 20:30:00

fin : 2025-07-21

2025-07-21

La troupe de La Toison d’Or donnera une version déjantée des chevaliers de la table ronde . Organisé par Art et Patrimoine.

Un roi Artus en crise, un Lancelot qui doute, des sortilèges, des chevaliers qui changent de visage à vue…

Dans cette version ,tour à tour masqués, burlesques ou tragiques, la légende arthurienne se transforme en un tourbillon de théâtre, de poésie et de rires.

Un spectacle tout public, joyeux, vif et profond pour les amoureux d’épopées et les fans de théâtre vivant. .

Château Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie +33 6 72 46 76 94

English :

La Toison d?Or » troupe performs a zany version of « The Knights of the Round Table ». Organized by Art et Patrimoine.

German :

Die Truppe von « La Toison d’Or » wird eine verrückte Version der « Ritter der Tafelrunde » aufführen. Organisiert von Art et Patrimoine.

Italiano :

La troupe « La Toison d’Or » si esibirà in una folle versione dei « Cavalieri della Tavola Rotonda ». Organizzato da Art et Patrimoine.

Espanol :

La compañía « La Toison d’Or » representará una versión disparatada de los « Caballeros de la Mesa Redonda ». Organizado por Art et Patrimoine.

