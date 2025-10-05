LES CHEVALIERS DE LA VOCALYPSE – SALLE SIMONE SIGNORET Nogent Le Rotrou

LES CHEVALIERS DE LA VOCALYPSE Début : 2025-12-12 à 20:30. Tarif : – euros.

O.V.N.I. (Orchestre Vocal Non Identifié) est un quatuor vocal féminin a cappella. Ce cénacle, composé de 4 cantatrices aux timbres harmonieux revêtant leurs armures des chevaliers de la Vocalypse, se réunit régulièrement en secret et a échafaudé un programme lyrique bien déjanté afin de lutter contre leur pire ennemi : la Cacophonie. On dit d’elles qu’elles sont « bien timbrées ». Ainsi, galopent-elles de contrées en contrées pour déclamer leurs proses lyriques.Des grands airs d’opéra à la Compagnie Créole, de la chanson traditionnelle à Johnny Hallyday, leur répertoire varie de la musique médiévale jusqu’à nos jours.

SALLE SIMONE SIGNORET 15 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 28400 Nogent Le Rotrou 28