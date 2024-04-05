FAVÉ – FAVE – L’AUTRE CANAL Nancy

FAVÉ – FAVE Début : 2025-11-07 à 20:30. Tarif : – euros.

Un flow instinctif, des mélodies percutantes et une énergie contagieuse : Favé, la pépite du 95, secoue la scène du rap Fr !Après avoir marqué les esprits avec Urus, single de diamant, il enchaîne avec F4, un premier EP qui met tout le monde d’accord. Quelques mois plus tard, il passe à la vitesse supérieure avec Il le fallait, album certifié or, porté par des hits marquants comme Flashback (feat. Gazo), devenu disque de platine en trois mois et Favela avec So La Lune. Infatigable, Favé continue de surprendre et enchaîne les succès ! En 2025, il s’apprête à frapper encore plus fort et annonce un nouvel album qui sortira le 13 juin prochain.Sur scène, plus rien ne l’arrête non plus. Après une première tournée ayant réuni plus de 270 000 spectateurs, Favé revient sur scène dès l’automne partout en France et le 5 avril 2026 à l’Accor Arena à Paris !

L’AUTRE CANAL BOULEVARD D’AUSTRASIE – 54000 Nancy 54