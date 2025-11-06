LES CHEVALIERS DU FIEL – LA PALESTRE Le Cannet

LES CHEVALIERS DU FIEL – LA PALESTRE Le Cannet jeudi 6 novembre 2025.

LES CHEVALIERS DU FIEL Début : 2025-11-06 à 20:30. Tarif : – euros.

LA PALESTRE PRESENTE EN ACCORD AVEC F PRODUCTIONS ET SUD CONCERTS : LES CHEVALIERS DU FIELAdorés, critiqués, enviés, montrés du doigt, visibles mais bien cachés, les municipaux sont devenus des vedettes grâce aux Chevaliers du Fiel.Dans ce tout nouvel épisode, les municipaux prennent leur destin en main pour devenir ce que personne n’aurait pu imaginer…Amour, réunions syndicales, apéros mortels, surprises, suspense et énorme fou rire … c’est royal, phénoménal, donc municipal !Avec : Eric Carrière et Francis GinibreDe : Eric Carrière

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA PALESTRE 730 av Georges Pompidou 06110 Le Cannet 06