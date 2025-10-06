LES CHEVALIERS DU FIEL – NARBONNE ARENA Narbonne

LES CHEVALIERS DU FIEL Début : 2026-03-14 à 20:30. Tarif : – euros.

F. PRODUCTIONS PRÉSENTE : LES CHEVALIERS DU FIELQuelle est la destination à la mode ? La plus chébran ? La plus fashion du moment : Dubaï ! Critiquée, enviée, rêvée, détestée elle est le paradis des vedettes et des influenceurs ! Il est donc logique que Christian Lambert, personnage star des pièces a succès des Chevaliers du fiel amène par surprise sa femme Martine Lambert à Dubaï. Les Lambert à Dubaï, ça sonne …ça sent le fou rire, l’aventure et l’excès.12 personnages joués par deux comédiens …ça ne se fait pas C’est pour ça qu’ils l’ont fait… c’est ça les Chevaliers.Avec : Eric Carrière et Francis GinibreEcrit et mis en en scène par Eric Carrière

Vous pouvez obtenir votre billet ici

NARBONNE ARENA 74 AVENUE MAITRE HUBERT MOULY 11100 Narbonne 11