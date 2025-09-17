LES CHEVALIERS DU FIEL ZENITH DE PAU Pau
LES CHEVALIERS DU FIEL ZENITH DE PAU Pau dimanche 18 janvier 2026.
LES CHEVALIERS DU FIEL
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35.2 – 35.2 – 59.2 EUR
Quelle est la destination à la mode ? La plus chébran ?
La plus fashion du moment Dubaï !
Critiquée, enviée, rêvée, détestée elle est le paradis des vedettes et des influenceurs !
Il est donc logique que Christian Lambert, personnage star des pièces a succès des Chevaliers du fiel amène par surprise sa femme Martine Lambert à Dubaï.
Les Lambert à Dubaï, ça sonne …ça sent le fou rire, l’aventure et l’excès.
12 personnages joués par deux comédiens …ça ne se fait pas
C’est pour ça qu’ils l’ont fait… c’est ça les Chevaliers.
Avec Eric Carrière et Francis Ginibre
Ecrit et mis en en scène par Eric Carrière .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
