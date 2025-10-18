LES CHEVALIERS DU FIEL LA COMÉDIE DE TOULOUSE Toulouse

LES CHEVALIERS DU FIEL

Tarif : 34 – 34 – EUR

Début : 2025-10-18 20:30:00

Destination tendance ? Ville ultra branchée ? L’endroit où tout le monde veut être ?

Pas de suspense c’est DUBAÏ ! Critiquée, adulée, fantasmée ou détestée, la ville des superlatifs fait tourner les têtes.

Alors forcément… quand Christian Lambert, le héros incontournable des pièces cultes des Chevaliers du Fiel, décide d’emmener (surprise !) sa femme Martine à Dubaï… ça promet !

Les Lambert débarquent à Dubaï, et c’est un cocktail explosif d’humour, d’aventures et de situations complètement déjantées ! 34 .

