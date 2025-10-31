Les Chevaliers du Fiel Vacances à Dubaï Zenith de Limoges Limoges
Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne
Tarif : 41.2 – 41.2 – EUR
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
2026-02-01
Quelle est la destination à la mode ? La plus chébran ? La plus fashion du moment Dubaï ! Critiquée, enviée, rêvée, détestée elle est le paradis des vedettes et des influenceurs ! Il est donc logique que Christian Lambert, personnage star des pièces a succès des Chevaliers du fiel amène par surprise sa femme Martine Lambert à Dubaï.
Les Lambert à Dubaï, ça sonne …ça sent le fou rire, l’aventure et l’excès. 12 personnages joués par deux comédiens …ça ne se fait pas C’est pour ça qu’ils l’ont fait… c’est ça les Chevaliers. .
Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 55 55
