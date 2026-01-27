LES CHEVALIERS DU FIEL VACANCES A DUBAI LA COMÉDIE DE TOULOUSE Toulouse

LES CHEVALIERS DU FIEL VACANCES A DUBAI

LA COMÉDIE DE TOULOUSE 16 Rue Saint-Germier Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 34 – 34 – 38 EUR

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-31

2026-03-28

Quelle est la destination à la mode ? La plus chébran ?

La plus fashion du moment Dubaï !

Critiquée, enviée, rêvée, détestée elle est le paradis des vedettes et des influenceurs !

Il est donc logique que Christian Lambert, personnage star des pièces à succès des Chevaliers du fiel amène par surprise sa femme Martine Lambert à Dubaï.

Les Lambert à Dubaï, ça sonne …ça sent le fou rire, l’aventure et l’excès.

12 personnages joués par deux comédiens …ça ne se fait pas

C’est pour ça qu’ils l’ont fait… c’est ça les Chevaliers. 34 .

English :

What’s the hottest destination? The trendiest?

The most fashionable of the moment Dubai!

Criticized, envied, dreamed of, hated, it’s a paradise for stars and influencers!

