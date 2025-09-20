Les chevaliers du Noble jeu de l’arquebuse au XVIIIe siècle Commanderie Saint-Jean Corbeil-Essonnes

Les chevaliers du Noble jeu de l’arquebuse au XVIIIe siècle Samedi 20 septembre, 10h00 Commanderie Saint-Jean Essonne

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Les chevaliers et chevalières du Noble jeu de la Compagnie royale de l’arquebuse de Corbeil vous feront découvrir les heures glorieuses de leur histoire. Reconstitution historique dans les jardins de la Commanderie avec démonstration de tir au papegay.

Commanderie Saint-Jean 24 rue Widmer 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France 01 60 89 37 86 http://www.corbeil-essonnes.com Ancienne chapelle de la Commanderie des chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, établis au Moyen Âge sur une île formée par les bras de la rivière Essonnes.

Démonstration

©Compagnie-royale-arquebuse-Corbeil