Les Chevaux de feu de Sergueï Paradjanov Cinématographe (Le) Nantes lundi 17 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-17 20:30 – 22:10

Gratuit : non Plein tarif 6€tarif réduit 4€ (carte Cézam, Tourisme et Loisirs, CCP, COS, université permanente, Moneko)tarif réduit 3€ (Enfants, étudiant·es, demandeurs d’emploi, CartS, bénéficiaires RSA, TU-Nantes, bénéficiaires AAH gratuité accomp., Carte Blanche)

Dans un village houtsoul situé au cœur des Carpates ukrainiennes, les jeunes Ivan et Marichka s’aiment passionnément malgré la rivalité et la haine qui opposent leurs deux familles. Devenu adulte, Ivan décide de partir dans les alpages pour gagner sa vie, promettant à Marichka de revenir dans un an pour l’épouser. Victime d’un terrible accident, cette dernière se noie en voulant rejoindre son amoureux dans les montagnes. Ivan va alors sombrer dans le désespoir le plus total, obsédé par le souvenir de sa promise… Séance suivie d’une analyse filmique menée par Antoine Bourg

