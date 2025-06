LES CHICHOUVINS Vendres 28 juillet 2025 07:00

Hérault

LES CHICHOUVINS Vendres Hérault

Début : 2025-07-28

fin : 2025-07-28

2025-07-28

Une soirée conviviale au port, à la rencontre de vignerons passionnés qui vous feront déguster leurs nectars et vous parleront de leur métier, ça vous dit ?

Alors venez !!! Les Chichouvins vous proposent de découvrir les vins des IGP des Coteaux d’Ensérune et des Coteaux de Béziers, labellisés Vignobles & Découvertes. Frémissement des papilles assuré !

Vendres 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 88 77 tourisme@ladomitienne.com

English :

Would you like to spend a convivial evening in the port, meeting passionate winegrowers who’ll let you taste their nectars and talk about their trade?

Then come along! Les Chichouvins invite you to discover the wines of the IGP Coteaux d?Ensérune and Coteaux de Béziers, which have been awarded the Vignobles & Découvertes label. Guaranteed to tantalize the taste buds! All to the tunes of Peña and

German :

Haben Sie Lust auf einen geselligen Abend am Hafen, an dem Sie leidenschaftliche Winzer treffen, die Ihnen ihre Nektare zur Verkostung anbieten und Ihnen von ihrem Beruf erzählen?

Dann kommen Sie!!! Die Chichouvins schlagen Ihnen vor, die Weine der IGP Coteaux d’Ensérune und Coteaux de Béziers zu entdecken, die mit dem Label Vignobles & Découvertes ausgezeichnet sind. Ein Gaumenkitzel ist garanti

Italiano :

Volete trascorrere una serata conviviale nel porto, incontrando viticoltori appassionati che saranno lieti di farvi assaggiare i loro nettari e di parlarvi del loro mestiere?

Allora venite con noi! Les Chichouvins vi invitano a scoprire i vini delle IGP Coteaux d’Ensérune e Coteaux de Béziers, che hanno ottenuto il marchio Vignobles & Découvertes. Le vostre papille gustative saranno sicuramente elettrizzate!

Espanol :

¿Le apetece pasar una velada agradable en el puerto, conocer a viticultores apasionados que estarán encantados de hacerle probar sus néctares y hablarle de su oficio?

Entonces, ¡acérquese! Les Chichouvins le invitan a descubrir los vinos de las IGP Coteaux d’Ensérune y Coteaux de Béziers, galardonadas con la etiqueta Vignobles & Découvertes. Sus papilas gustativas se volverán locas Todo al son de

L’événement LES CHICHOUVINS Vendres a été mis à jour le 2025-06-18 par 34 OT LA DOMITIENNE