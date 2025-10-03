Les Chicoufs Episcènes Bizanos

Les Chicoufs

Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Gilles Llerena L’incontournable !

Acteur dynamique et volubile, Gilles Llerena revient seul en scène avec un nouveau spectacle intime et vibrant. Toujours habité par les liens familiaux, il convoque ici, avec tendresse et malice, le grand-père qu’il est devenu.

Entre humour, lucidité et désir farouche d’indépendance, il nous embarque dans une aventure humaine touchante. Un moment de théâtre sincère, drôle et profondément vivant. A ne pas manquer. .

Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 83 65 info@episcenes.com

