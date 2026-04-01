Les Chicoufs Salle des Fêtes Saubion

Saubion

Les Chicoufs

Salle des Fêtes 2 rue des Mûriers Saubion Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17 22:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Au programme LES CHICOUFS

Chic, ils arrivent… Ouf, ils repartent ! Qui donc ? Les petits-enfants, bien sûr !

Un spectacle où chaque génération se retrouve grands-parents, quadras, familles ; pour un moment de complicité rare.

De et avec Gilles Llerena — comédien et auteur au talent reconnu — ce one-man-show désormais joué sur toutes les scènes de France vous embarque dans l’univers savoureux des grands-parents face à leurs petits-enfants. Première garde aux enjeux redoutables, contes revisités (Le Petit Chaperon Rouge version pied-noir !), fête foraine, aire de jeux… Les spectateurs qui ont déjà vu le spectacle ne tarissent pas d’éloges On ne voit pas le temps passer, on se laisse emporter par les rires et les émotions , Tellement vrai, à voir absolument ! .

Salle des Fêtes 2 rue des Mûriers Saubion 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 46 73 61 anne.delapasse@orange.fr

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English : Les Chicoufs

On the program: LES CHICOUFS

Chic, they’re coming? Phew, they’re leaving! Who are they? The grandchildren, of course!

A show where every generation comes together: grandparents, forty-somethings, families; for a rare moment of complicity.

L’événement Les Chicoufs Saubion a été mis à jour le 2026-03-30 par OTI LAS