Les chiens de Navarre Ferrières Martigues

On ne présente plus les Chiens de Navarre et leur univers décalé. Chaque spectacle fait écho à l’actualité, à coups de répliques grinçantes et de mise en scène délirante.

Cette fois-ci, c’est dans un tribunal que Jean-Christophe Meurisse nous donne rendez-vous avec sa troupe déjantée. Magistrats, avocats, accusés, victimes et témoins, tous ces personnages tourneront autour de deux procès celui d’une femme ayant sauvagement tué son mari après avoir subi des années de violences physiques et sexuelles, et celui d’un humoriste célèbre, auteur d’une blague malheureuse sur les violences faites aux femmes dans l’une de ses chroniques quotidiennes sur une station de radio populaire. Deux histoires qui se croisent indirectement. Deux affaires qui enflamment tout un pays. Indiscutablement d’actualité, et assurément décapant !



Attention ce spectacle aborde le sujet des violences conjugales et sexuelles et comporte notamment une scène choquante, traitée frontalement et sans humour. Spectacle fortement déconseillé aux moins de 16 ans. .

The Chiens de Navarre and their offbeat world need no introduction. Each show echoes current events, with scathing lines and delirious staging.

Die Chiens de Navarre und ihre unkonventionelle Welt bedürfen keiner Einführung. Jede Show spiegelt aktuelle Ereignisse mit bissigen Zeilen und einer fulminanten Inszenierung wider.

Les Chiens de Navarre e il loro universo anticonformista non hanno bisogno di presentazioni. Ogni spettacolo riecheggia l’attualità, con repliche pungenti e allestimenti deliranti.

Los Chiens de Navarre y su peculiar mundo no necesitan presentación. Cada espectáculo evoca la actualidad, con diálogos mordaces y una puesta en escena delirante.

