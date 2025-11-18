Les chiismes politiques en Irak avant et après 2003 ruptures, continuités, recompositions ? Amphi René Cassin Sciences Po Aix Aix-en-Provence

Les chiismes politiques en Irak avant et après 2003 ruptures, continuités, recompositions ?

Mardi 18 novembre 2025 de 18h15 à 20h. Amphi René Cassin Sciences Po Aix 25 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-18 18:15:00

fin : 2025-11-18 20:00:00

Date(s) :

2025-11-18

Cette séance propose une exploration des chiismes politiques en Irak, entre héritages concurrents, mutations idéologiques et usages limités de la ressource religieuse avant et après 2003.

Dans le cadre de l’axe 3 Religion et politique dans le monde contemporain du Mesopolhis. .

Amphi René Cassin Sciences Po Aix 25 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence 13625 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

This session explores political Shiism in Iraq, between competing heritages, ideological mutations and limited uses of religious resources before and after 2003.

German :

Diese Sitzung bietet eine Erkundung der politischen Schiiten im Irak zwischen konkurrierenden Erbschaften, ideologischen Veränderungen und begrenzter Nutzung der religiösen Ressource vor und nach 2003.

Italiano :

Questa sessione esplora lo sciismo politico in Iraq, con i suoi patrimoni in competizione, le mutazioni ideologiche e l’uso limitato delle risorse religiose prima e dopo il 2003.

Espanol :

Esta sesión explora el chiísmo político en Irak, con sus herencias contrapuestas, mutaciones ideológicas y uso limitado de los recursos religiosos antes y después de 2003.

