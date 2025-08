Les Chinois et les frontières réelles et virtuelles de la Chine Cosmopolis Nantes

Les Chinois et les frontières réelles et virtuelles de la Chine Cosmopolis Nantes jeudi 25 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-25 14:00 – 15:30

Gratuit : non Sur réservation : tél. 02 52 10 82 00

Avec Aude Hazard, formatrice, conférencière en mandarin et culture chinoisePlus grand pays d’Asie orientale, la Chine est un véritable État-continent partageant des frontières terrestres avec 14 États et bordé par trois espaces maritimes menant à 8 autres pays. Pas moins de 56 ethnies y cohabitent, en partie issues de ces pays frontaliers.Les frontières naturelles ou tracées par l’Histoire de la Chine, les zones frontalières actuellement en conflit ainsi que les différents peuples qui y vivent, reflètent la complexité géopolitique du pays. Ces dernières années, le gouvernement chinois cherche à stabiliser et sécuriser ses frontières, notamment à travers le lancement de politiques sociales, économiques et d’infrastructures de grande ampleur à double tranchant pour les populations frontalières locales, moins isolées du reste du Monde, mais plus contrôlées par les autorités. Enfin, l’Internet chinois, sous contrôle et isolé de l’Internet mondial, constitue une frontière virtuelle face à laquelle les citoyens développent des stratégies d’adaptation. Conférence organisée par l’association Atlantique Nantes Chine dans le cadre de l’édition 2025 de Décryptages consacrée au thème des frontières. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages/

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr