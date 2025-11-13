Les Chœur des femmes Cie Actes uniques Salle Coppélia La Flèche

Les Chœur des femmes Cie Actes uniques

Jean Atwood, jeune interne extrêmement douée et ambitieuse, se destine à la chirurgie gynécologique.

Mais elle est obligée de passer ses six derniers mois d’internat dans le service de médecine de la femme du docteur Franz Karma. Ni ce service dédié à l’écoute des femmes, ni la personnalité controversée du Dr Karma ne la séduisent. Et le conflit ouvert entre les deux médecins va très vite les amener à passer un pacte une semaine pour décider ou non de travailler ensemble… Toutes les questions éthiques et de pouvoir entre médecins et patients sont exacerbées dans ce service gynécologique, inventé par Martin Winckler, qui est à la fois médecin et romancier.

Mais les patientes peuvent aussi apprendre au médecin… .

