LES CHOEURS BASQUES – Tresserre, 18 mai 2025 12:00, Tresserre.

Pyrénées-Orientales

LES CHOEURS BASQUES Tresserre Pyrénées-Orientales

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 12:00:00

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-18

Après midi festive à Tresserre! Le dimanche 18 mai à partir de midi, venez les rejoindre pour la bonne cause: les bancs de l’ amitié. …

Tresserre 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 80 34

English :

Festive afternoon in Tresserre! On Sunday, May 18 from midday, come and join them for a good cause: the benches of friendship. …

German :

Festlicher Nachmittag in Tresserre! Am Sonntag, den 18. Mai ab 12.00 Uhr, können Sie sich mit ihnen für einen guten Zweck treffen: die Bänke der Freundschaft… …

Italiano :

Pomeriggio di festa a Tresserre! Domenica 18 maggio, a partire da mezzogiorno, unitevi a loro per una buona causa: le panchine dell’amicizia. …

Espanol :

¡Tarde festiva en Tresserre! El domingo 18 de mayo a partir de las 12.00 horas, venga a unirse a ellos por una buena causa: los bancos de la amistad …

L’événement LES CHOEURS BASQUES Tresserre a été mis à jour le 2025-05-05 par OTI ASPRES-THUIR