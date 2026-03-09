Les Chœurs de France BOURGOGNE chantent Générations GOLDMAN Dijon

Les Chœurs de France BOURGOGNE chantent Générations GOLDMAN

3 Boulevard de Champagne Dijon Côte-d’Or

Début : 2026-04-25 16:30:00

fin : 2026-04-25

2026-04-25

Les Chœurs de France chantent Génération Goldman, le 25 avril, au profit du Centre Georges-François Leclerc, engagé dans la lutte contre le cancer.

À cette occasion, 180 choristes uniront leurs voix pour interpréter les plus grands succès de Jean-Jacques Goldman. De il suffira d’un signe aux Restos du Cœur , de Je te promets à j’irai où tu iras , les choristes revisiteront l’œuvre de l’auteur compositeur et vous feront vibrer au son de ses plus belles mélodies.

Un moment fort en émotion, placé sous le signe du partage et de la solidarité, autour des chansons emblématiques qui ont marqué plusieurs générations.

Ce concert caritatif promet une ambiance vibrante et chaleureuse, où la musique se mettra au service d’une belle cause. Nous vous attendons nombreux pour soutenir la recherche et les actions menées contre le cancer, tout en vivant une soirée inoubliable. .

