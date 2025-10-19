Les Chœurs de France chantent Noël Eglise de la Sainte Famille Istres

Les Chœurs de France chantent Noël

Dimanche 14 décembre 2025 à partir de 15h. Eglise de la Sainte Famille Boulevard Paul Painlevé Istres Bouches-du-Rhône

Dans le bel écrin de l’église de la Sainte Famille à Istres, les Choeurs de france chantent Noël… Pour partager la magie de Noël en famille, entre amis, en groupe, ou même en solitaire…

Eglise de la Sainte Famille Boulevard Paul Painlevé Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 38 60 02 cdfmed@yahoo.fr

English :

In the beautiful setting of the Eglise de la Sainte Famille in Istres, the Choeurs de france sing Christmas… Share the magic of Christmas with family, friends, groups or even on your own…

German :

Im schönen Rahmen der Kirche der Heiligen Familie in Istres singen die Choeurs de france Weihnachten… Um den Zauber von Weihnachten mit der Familie, mit Freunden, in einer Gruppe oder sogar allein zu teilen…

Italiano :

Nella splendida cornice della Chiesa della Sacra Famiglia di Istres, i Choeurs de France cantano il Natale… Condividete la magia del Natale con la famiglia, gli amici, i gruppi o anche da soli…

Espanol :

En el bello marco de la Iglesia de la Sagrada Familia de Istres, los Choeurs de France cantan la Navidad… Comparta la magia de la Navidad en familia, con amigos, en grupo o incluso solo…

