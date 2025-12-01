Les Choeurs de France chantent Noël à l’Église Notre Dame des Champs – Église Notre-Dame des Champs Paris

Dans l’écrin magnifique de l’église Notre-Dame des Champs les 150 choristes des Choeurs de France Paris interprètent en musique les chants de Noël, de « Noël Blanc » à « Happy Christmas » de « Minuit Chrétiens » à « We shall over come » sans oublier l’incontournable « Petit Papa Noël » ils font redécouvrir la magie des fêtes au rythme d’un répertoire classique et contemporain.

Un moment de partage et d’émotion qui mets des étoiles dans les yeux ds petits et des grands.

Le dimanche 14 décembre 2025

de 15h00 à 16h15

payant

Adulte : 15 euros

10-18 ans : 10 euros

5-10 ans : 5 euros.

Réservation sur Hello Asso et vente sur place le jour même .

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-14T16:00:00+01:00

fin : 2025-12-14T17:15:00+01:00

Date(s) : 2025-12-14T15:00:00+02:00_2025-12-14T16:15:00+02:00

Église Notre-Dame des Champs 91 boulevard du Montparnasse 75006 Paris