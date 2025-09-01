Les Cholitas Escaladoras Khunu au Mont Blanc Amphithéâtre ENSA Chamonix-Mont-Blanc
Les Cholitas Escaladoras Khunu au Mont Blanc Amphithéâtre ENSA Chamonix-Mont-Blanc lundi 1 septembre 2025.
Les Cholitas Escaladoras Khunu au Mont Blanc
Amphithéâtre ENSA 35 route du Bouchet Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Nous gravirons le Mont Blanc vêtues de nos jupes traditionnelles, revendiquant un symbole qui, dans le passé, était source de discrimination et que nous portons aujourd’hui avec fierté.
English :
We’ll be climbing Mont Blanc wearing our traditional skirts, reclaiming a symbol which in the past was a source of discrimination and which we now wear with pride.
German :
Wir werden den Mont Blanc in unseren traditionellen Röcken besteigen und damit ein Symbol für uns beanspruchen, das in der Vergangenheit zu Diskriminierung führte und das wir heute mit Stolz tragen.
Italiano :
Scaleremo il Monte Bianco indossando le nostre gonne tradizionali, recuperando un simbolo che un tempo era fonte di discriminazione e che ora indossiamo con orgoglio.
Espanol :
Subiremos al Mont Blanc con nuestras faldas tradicionales, reivindicando un símbolo que antaño fue motivo de discriminación y que ahora llevamos con orgullo.
