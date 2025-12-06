Les Choraleurs Nougaro en plein chœur Espace René Lazare Targon

Les Choraleurs Nougaro en plein chœur

La commission culture de la commune de Targon, accompagnée par l’association ACROCS Productions, vous invite à un rendez-vous musical d’exception

Nougaro en plein chœur , présenté par Les Choraleurs.

Cette soirée sera d’autant plus spéciale qu’elle s’ouvrira avec la chorale des Musaïchoeurs, issue de l’école de musique Musaïque de Targon, qui viendra partager son énergie et sa passion en première partie !

Puis, place au concert-spectacle des Choraleurs, qui célèbrent leurs 40 ans et rendent hommage à Claude Nougaro. .

Espace René Lazare Allée d’Amour Targon 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 23 90 13 targonanimation33@gmail.com

