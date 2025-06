Les Choralies du vendredi 1er août Les Concerts à 16h Vaison-la-Romaine 1 août 2025 16:00

Vaucluse

Des voix qui rassemblent, des chœurs qui réinventent jeunesse, paix, humour et poésie s’unissent dans des concerts vibrants. De Shakespeare à la pop, embarquez pour un voyage choral entre émotion, tradition et création !

Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

English : The Choralies on Friday, August 1 Concerts at 4 p.m.

Voices that unite, choirs that reinvent: youth, peace, humor and poetry come together in vibrant concerts. From Shakespeare to pop, embark on a choral journey of emotion, tradition and creation!

German : Die Choralies am Freitag, den 1. August Die Konzerte um 16 Uhr

Stimmen, die verbinden, Chöre, die neu erfinden: Jugend, Frieden, Humor und Poesie vereinen sich in vibrierenden Konzerten. Von Shakespeare bis Pop begeben Sie sich auf eine Chorreise zwischen Emotion, Tradition und Kreation!

Italiano :

Voci che uniscono, cori che reinventano: gioventù, pace, umorismo e poesia si uniscono in concerti vibranti. Da Shakespeare al pop, intraprendete un viaggio corale all’insegna dell’emozione, della tradizione e della creazione!

Espanol :

Voces que unen, coros que reinventan: juventud, paz, humor y poesía se unen en vibrantes conciertos. De Shakespeare al pop, ¡embárquese en un viaje coral de emoción, tradición y creación!

