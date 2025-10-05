LES CHORISTES, 20 ans déjà – EGLISE SAINT MAURICE Strabourg

LES CHORISTES, 20 ans déjà – EGLISE SAINT MAURICE Strabourg vendredi 12 décembre 2025.

LES CHORISTES, 20 ans déjà Début : 2025-12-12 à 20:00. Tarif : – euros.

La magie des Choristes s’apprête à renaître sur scène à l’occasion de leur tournée anniversaire : « LES CHORISTES, 20 ANS Déjà ». En 2025, ce film culte qui a touché des millions de spectateurs à travers le monde fête ses 20 ans. Pour célébrer cet héritage artistique, la Maîtrise Saint-Marc, référence du chant choral d’enfants en France, se lance dans une série de concerts qui feront revivre la poésie et la lumière de cette œuvre intemporelle.Cette tournée exceptionnelle, propulsée par la magie des voix d’enfants et la force évocatrice de la musique, invite le public à un voyage musical inoubliable. La Maîtrise Saint-Marc, reconnue pour son exigence et son ouverture musicale, interprétera les plus beaux airs du film, tels que « Vois sur ton chemin », « Caresse sur l’océan », et « Cerf-volant ». En plus de ces classiques, le public pourra découvrir des titres inédits spécialement composés pour cet anniversaire, apportant une nouvelle dimension à cette œuvre emblématique.Sous la direction artistique de Nicolas Porte, fondateur et chef de chœur historique de la Maîtrise, cette tournée mettra en avant l’intensité et la sensibilité des jeunes choristes, sélectionnés avec soin selon la tradition de la Maîtrise de Saint-Marc. Chaque représentation se déroulera dans des lieux d’exception, tels que des cathédrales et des théâtres, où l’acoustique sublime l’art choral et offre une expérience unique.Au-delà de la célébration d’un film inscrit dans la mémoire collective, cette tournée vise aussi à transmettre des valeurs d’espoir, d’entraide et de beauté à travers la musique. La Maîtrise Saint-Marc aspire à prolonger l’aventure des Choristes, en partageant cette âme et cette passion avec un nouveau public.À cette occasion, un nouveau disque anniversaire sera également dévoilé, regroupant les plus beaux airs du film et des créations inédites. Ne manquez pas cette chance de revivre la magie des Choristes et de célébrer 20 ans d’émotions partagées !Réservez vos places pour cette expérience musicale inoubliable et rejoignez-nous pour faire vibrer les cœurs au rythme des voix d’enfants. Une célébration d’émotions, de partage et de nostalgie vous attend !Ne manquez pas l’occasion de vivre la magie des Choristes !

EGLISE SAINT MAURICE 41 AVENUE DE LA FORET NOIRE 67000 Strabourg 67