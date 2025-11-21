LES CHORISTES 20 ANS DÉJÀ Montpellier

En 2025, Les Choristes fêtent leurs 20 ans avec une grande tournée anniversaire Les Choristes, 20 ans déjà . La Maîtrise Saint-Marc, célèbre chœur d’enfants du film, interprétera les morceaux emblématiques (Vois sur ton chemin, Caresse sur l’océan, Cerf-volant) ainsi que des titres inédits créés pour l’occasion.

Sous la direction de Nicolas Porte, les jeunes choristes se produiront dans des lieux d’exception (cathédrales, théâtres), offrant une expérience musicale unique.

Un nouvel album anniversaire accompagnera cette tournée, qui transmet des valeurs d’émotion, d’espoir et de partage, prolongeant ainsi la magie de ce film culte.

Sur réservation

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme .

In 2025, Les Choristes celebrates its 20th anniversary with a major anniversary tour: « Les Choristes, 20 ans déjà ». The Maîtrise Saint-Marc, the film?s famous children?s choir, will perform the iconic songs (Vois sur ton chemin, Caresse sur l?océan, Cerf-volant) as well as new songs created for the occasion.

Im Jahr 2025 feiert Les Choristes seinen 20. Geburtstag mit einer großen Jubiläumstournee: « Les Choristes, 20 ans déjà » (Die Choristen, 20 Jahre schon). Die Maîtrise Saint-Marc, der berühmte Kinderchor aus dem Film, wird die emblematischen Stücke (Vois sur ton chemin, Caresse sur l’océan, Cerf-volant) sowie neue, eigens für diesen Anlass geschaffene Titel vortragen.

Nel 2025, Les Choristes festeggiano il loro 20° anniversario con una grande tournée: « Les Choristes, 20 ans déjà ». La Maîtrise Saint-Marc, il famoso coro di bambini del film, eseguirà le canzoni iconiche (Vois sur ton chemin, Caresse sur l’océan, Cerf-volant) e nuovi brani creati per l’occasione.

En 2025, Les Choristes celebra su 20º aniversario con una gran gira de aniversario: « Les Choristes, 20 ans déjà ». La Maîtrise Saint-Marc, el famoso coro de niños de la película, interpretará las canciones emblemáticas (Vois sur ton chemin, Caresse sur l’océan, Cerf-volant), así como nuevas canciones creadas para la ocasión.

