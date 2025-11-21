LES CHORISTES DE CESSENON Cessenon-sur-Orb
LES CHORISTES DE CESSENON Cessenon-sur-Orb vendredi 21 novembre 2025.
LES CHORISTES DE CESSENON
Cessenon-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Les Choristes de Cessenon présentent leur spectacle de variété française
Sous la direction musicale de Lionel (Orchestre Champagne)
Les Choristes de Cessenon présentent leur spectacle de variété française
Sous la direction musicale de Lionel (Orchestre Champagne) .
Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 4 67 89 65 21
English :
Les Choristes de Cessenon present their French variety show
Under the musical direction of Lionel (Orchestre Champagne)
German :
Die Choristen von Cessenon präsentieren ihre Show mit französischem Varieté
Unter der musikalischen Leitung von Lionel (Orchestre Champagne)
Italiano :
Les Choristes de Cessenon presentano il loro spettacolo di varietà francese
Con la direzione musicale di Lionel (Orchestre Champagne)
Espanol :
Les Choristes de Cessenon presentan su espectáculo de variedades francés
Bajo la dirección musical de Lionel (Orchestre Champagne)
L’événement LES CHORISTES DE CESSENON Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2025-11-12 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN